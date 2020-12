Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Bedburg-Hau,

ich freue mich, dass ich mich zum ersten Mal als Ihr Bürgermeister mit einem Weihnachtsgruß an Sie wenden darf.

Gerne hätte ich dies natürlich unter anderen Voraussetzungen getan. Der erneute Lockdown jetzt zu Weihnachten und zum Jahreswechsel trifft uns alle, hat sich aber über die Entwicklung des Inzidenzwertes auch angekündigt.

Ein herausforderndes Jahr 2020, das keiner so hat kommen sehen, liegt hinter uns. Corona hat alle Lebensbereiche erfasst und bringt derzeit die ganze Welt aus dem Gleichgewicht. Diese Krise ist nicht zu bewältigen, ohne einander zu helfen und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Bei uns in Bedburg-Hau habe ich das schon erleben dürfen. Menschen, die für andere Menschen da sind und ihnen im täglichen Leben gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit - aber auch darüber hinaus - Hilfe leisten. Dafür gilt Ihnen allen mein herzlicher Dank.

Für die Zukunft stehen in Bedburg-Hau einige wegweisende Entscheidungen an. Ihnen als Bürgerinnen und Bürger möchte ich hierbei die Möglichkeit geben, zum einen umfassend informiert, aber auch soweit wie möglich beteiligt zu werden. Die Damen und Herren des Gemeinderates haben hierzu ihre ausdrückliche Zustimmung zum Ausdruck gebracht.

Ein besonderer Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen der Gemeindeverwaltung, sowohl im Rathaus als auch in den Außenstellen, den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Info-Center und den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Sie haben durch ihr Engagement, durch Teamgeist, Organisationsgeschick, Achtsamkeit und Durchhaltevermögen dazu beigetragen, dass unsere Gemeinde Bedburg-Hau die Herausforderungen bisher gut gemeistert hat.

Ich bin zuversichtlich, dass wir in Bedburg-Hau gemeinsam unsere liebenswerte Gemeinde weiterhin sicher durch die nächsten Wochen und Monate bringen werden.

In dieser ungewöhnlichen, aber dennoch besonderen Zeit zum Ende des Jahres 2020 wünsche ich Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest mit Zeit zum Genießen, Ausruhen und Krafttanken und einen guten Start in das Jahr 2021 mit Erfolg, Glück und Zufriedenheit - vor allem aber Gesundheit!

Ihr

Stephan Reinders