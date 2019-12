Alle Jahre wieder gibt es Debatten in der Öffentlichkeit, welche ich mir einfach nicht erklären kann. Genau so ist es bei der im Debatte um das sogenannte "Umweltsau Video". Ich kann die Stürme der erbosten Bürger*innen garnicht nachvollziehen. Als gäbe es nicht größere Probleme auf der Welt, sondern nur dieses Video. Es wird bei Antenne Niederrein angerufen und 15min. lang regen sich die Anrufer über dieses "respektlose Lied" auf.

Das Lied, der Song sind eine rein fiktive Übertreibung auf Kosten eines ohnehin schon albernen Kinderliedes. Welche in der öffentlichen Debatte jedoch vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Die Anfeindungen lassen im Internet allerdings auch nicht nach, nach einem tweet meinerseits über den Kurznachrichtendienst Twitter in welchem ich rhetorisch fragte ob wir nicht größere Probleme als dieses Lied hätten entfachte sich eine, mir sehr viel spaß machende, Debatte mit einem empörten Twitter Nutzer, welcher mich aufgrund meiner Parteizugehörigkeit als Kinderschänder titulierte.

Mir erschließt sich diese sinnlose Empörung über dieses banale Kinderlied Cover einfach nicht, warum gibt es denn kein so gewaltiges öffentliches Echo, wenn Despoten in Kurdistan (ich weiss dies gibt es offiziell nicht.) einmarschieren? Wo bleibt der shit Storm, wenn das Imperialistische Festland China die demokratisierungs Bewegung in Hong Kong mit Tränengas und Schlagstöcken malträtiert.

Wir sollten doch aufhören, wegen solcher Kindereien uns weiter zu spalten und gemeinsam die großen Probleme unserer zeit ins Auge fassen.Eine Umweltsau Oma gehört sicherlich nicht dazu.Vielleicht, ja nur vielleicht fühlen sich die erbosten Bürger*innen ja selber angesprochen und könnten, um bei Eventualitäten zu bleiben, Ihr Verhalten überdenken.