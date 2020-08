Seit 2000 hat Kleve eine, Emmerich hat sie auch! Nun soll sie endlich auch in Bedburg-Hau kommen: Die Baumschutzsatzung. Gegenstand des Regelwerkes ist der Schutz des Baumbestandes. Hier soll es klare Vorgaben geben, auch zur Pflege der Bäume und zu erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. Wie schützenswert Bäume inzwischen sind, kann man täglich überall beobachten und lesen. Das wird von niemandem mehr angezweifelt. Bäume spielen eine große Rolle bei Klima- und Artenschutz. Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in Bedburg-Hau ist davon überzeugt: Die Zeit ist reif, den Schutz der Bäume festzuschreiben. Ihr Antrag auf eine Bauschutzsatzung ist Thema in der Ratssitzung am 27. August in der Mehrzweckhalle Till. Bereits vor über 20 Jahren und zuletzt 2007 hatten die Bedburg-Hauer Grünen einen entsprechenden Antrag gestellt, der bei den anderen Parteien keine Mehrheit fand. Inzwischen geht man davon aus, dass ein umfassender Schutz altehrwürdiger Bäume von allen Politikern getragen wird. Dabei legen die Grünen auch Wert auf eine Beratung zum Baumbestand für private Grundstücksbesitzer.