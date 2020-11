Hallenbad BedburgerNass soll für 1,3 Mio. Euro saniert werden

Der Rat beschließt …., die Sanierung des Hallenbades BedburgerNass durchführen und entsprechende Haushaltsmittel bereitstellen zu lassen. Zudem wird der Antragstellung zu einer Förderung über das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zugestimmt. So lautet die Beschlussvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss (24.11.2020) und den Rat (26.11.2020).

Im Jahr 2013 erfolgte eine erste Sanierung. Wegen des knappen Budgets wurden bei dieser Sanierung nur die nötigsten Maßnahmen durchgeführt, um den Betrieb des Schwimmbads für die Zukunft zu sichern.

Bei der jetzigen Maßnahme sollen Bauteile erneuert werden, die bei der Sanierung 2013 nicht umgesetzt werden konnten. Hierzu gehört eine Modernisierung der Beleuchtung, der Lüftungs- und Heizungsanlage, die Sanierung des Umkleidedaches sowie aller Dusch- und WC-Räume. Hierdurch sollen die Betriebskosten für Energie weiter gesenkt werden. Des Weiteren sollen die Schwimmbecken neu ausgekleidet und die Bodenaufbauten samt Einläufen, die Umkleidekabinen und die Wandbekleidungen erneuert werden. Hierdurch sollen noch vorhandene Mängel behoben und die Attraktivität des Schwimmbades für die Zukunft gesteigert werden.

Ziel und Zweck dieser Maßnahme soll es sein, das Hallenbad langfristig der Bevölkerung für deren Gesunderhaltung, deren sportlicher Betätigung und im Rahmen der Freizeitgestaltung vorzuhalten.

Es werden mit Gesamtkosten i. H. v. 1.275.000,00 € gerechnet. Hierbei würden 1.020.000,00 € für die Baukosten und 255.000 € an Planungskosten anfallen. Die eigentliche Bauphase würde in 2022 starten und soll Mitte 2023 abgeschlossen sein. Es ist angedacht einen Förderantrag zu der Fördermaßnahme „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu stellen. Die Förderung beliefe sich auf 45 %.