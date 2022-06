Kreis Klever Landrätin Silke Gorißen wird NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Da muss man erst mal tief Luft holen. Nicht das ich ihr das nicht gönne, eher im Gegenteil, denn sie ist eine Frau mit großem Durchsetzungsvermögen. Doch Landwirtschaft und Verbraucherschutz? Mit ihrem Werdegang und ihrer Ausbildung, 1. juristisches Staatsexamen beim Oberlandesgericht Köln, Referendariat im Landgerichtsbezirk Kleve, 2. juristisches Staatsexamen beim Landesjustizprüfungsamt in Nordrhein-Westfalen und 21 Jahre selbstständige Rechtsanwältin, war sie m. E. als Kreis Klever Landrätin an der richtigen Stelle.

Bevor Silke Gorßen vor zwei Jahren zur Landrätin gewählt wurde, war sie Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat Bedburg-Hau.

Wir Bedburg-Hauer können auf jeden Fall stolz sein, dass Silke Gorißen aus Bedburg-Hau nun Ministerin in Düsseldorf wird.

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!