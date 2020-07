LVR-Klinik: Denkmalschutz im Südteil desolater als im Nordteil

Für den Nordteil des Klinikgeländes ist eine Flächennutzungsplanänderung und ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht worden. Ein immer wiederkehrendes Argument dafür ist u. a., dass man die denkmalgeschützten Häuser erhalten und den entstandenen Leerstand durch den Rückzug der Klinik in den Südteil, beenden möchte.

LVR lässt Denkmäler verkommen

Durch einen Rückzug der Klinik in den Südteil sollte man vermuten, dass es in diesem Teil um die denkmalgeschützten Häuser besser bestellt ist. Dem ist jedoch nicht so. Im Südteil stehen mehr Häuser leer als im Nordteil. Der Eigentümer, der LVR lässt wie zuvor im Nordteil die Häuser verkommen. Und anscheinend kümmert es dem LVR-Amt für Denkmalpflege nicht, was unter dem LVR-Dach passiert. Schlimmer noch, jetzt soll auch noch eine neue Forensik, direkt an der Ost-West-Achse (Buchenallee) gebaut werden, in den Altbestand und in den Wald hinein.

Denk-mal nach LVR

Der LVR könnte auch auf dem Acker (Johann-van-Aken-Ring) neben der vor einigen Jahren erbauten neuen Forensik eine weitere ausreichend große Forensik bauen. Damit wäre dann der Weg frei um das 110 Jahre alte, denkmalgeschützte Bauensemble in Gänze zu erhalten.

Nun ist die Zerstörung vorprogrammiert

Laut Bebauungsplan sollen im Nordteil bereits vier der geschützten Häuser abgerissen und zahlreiche Neubauten entstehen. Im Südteil der erwähnte Forensikneubau. Wenn der Bebauungsplan Rechtskraft erhält ist vorprogrammiert, dass weitere Neubauten innerhalb des Bebauungsplans genehmigt werden und auch ein Abriss weiterer Häuser nicht auszuschließen ist.

In der Begründung zum Bebauungsplan steht: „Die historische Landesklinik gehört zu den bedeutendsten Bauten, die je vom Provinzial- bzw. Landschaftsverband errichtet wurden und ist bedeutend für die Geschichte des Menschen. Ihre Erhaltung liegt aus wissenschaftlichen, architektur-historischen Gründen im öffentlichen Interesse.“

Auf den Bildern einige Häuser im Südteil:

1: Haus 30; 2: Haus 33; 3: Haus 63 Katonage; 4: Haus 62 Bäckerei; 5: Haus 31; 6: Haus 36; 7: Haus 23; 8: Haus 39; 9: Haus 64 Schlachthof