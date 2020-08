Till-Moyland. „Was ist das Besondere an Till-Moyland? Was hält die Menschen hier zusammen? Warum gibt es hier noch die kleine Kneipe namens „Dorfschmiede“ und was verbirgt sich genau dahinter? Auf diese Fragen suchte die Bürgermeisterkandidatin Ursula Pitzner die passenden Antworten. Sie traf sich mit zwei, die es wissen mussten, im Herzen von Till-Moyland mitten vor der „Dorfschmiede“.

„Wer hätte vor sechs Jahren daran gedacht, dass die Bürgerstiftung in Till-Moyland soviel Gutes hervorbringen wird. Sie kann Impulse geben für Nachahmer“ erzählen der Stifter Willi Goebels und der Vorsitzende Hans-Peter Linzen stolz. Wichtige Wegbegleiter dabei sind Friedhelm Haagen, Dieter Stemmer, Dietmar Tiggelbeck, Andreas Wolff, Willibert Schümmer und Dr. Bruno Ketteler.

Die Strukturänderungen der letzten Jahrzehnte hinterließen auch hier, wie in den allermeisten Dörfern im ländlichen Bereich, tiefe Spuren. Von einer Strukturschwäche sprechen wir, wenn es vor Ort keine Geschäfte, Banken, Kindergärten, Schulen oder Ärzte mehr gibt. Begründet ist die Sorge, dass Abwanderungen oder Leerstände folgen und auch der demografische Wandel diesen Negativtrend antreiben kann.

Die Erfolgsgeschichte der Bürgerstiftung setzt hier an. Sie begann damit, dass der Gaststätte „Zur Dorfschmiede“ das Aus drohte. „Ausgerechnet dieser Ort, der so wichtig für das Dorfleben ist, sollte aufgegeben werden. Hier, wo wir zusammenkommen, diskutieren, feiern, wo die Vereine sich treffen, wo sich Frühschoppen, Geburtstagsfeiern oder Beerdigungskaffees abwechseln, sollten die Türen für immer geschlossen werden.“ Das kam für den Stifter Willi Goebels und seine Ehefrau nicht in Frage. Sie kauften die Gaststätte und übertrugen sie der Bürgerstiftung. „In ihrem Heimatdorf soll mit den Erlösen das soziale Miteinander durch den Erhalt der Gaststätte und der Förderung der Vereine und andere Aktivitäten unterstützt werden“ bestimmten sie den Zweck der Stiftung.

Heute werden viele gute Dinge in Till-Moyland ganz oder teilweise unterstützt. Der Ausflug der Seniorengemeinschaft, die Schützen, der Karneval, der Heimatverein, die Jungschützen, zuweilen auch Einzelpersonen profitieren oder es wurde ein Erste-Hilfe Defibrillator angeschafft. Mithilfe der Bürgerstiftung organisieren die Bürger gemeinsam in jedem Jahr drei erfolgreiche Aktionen. Die Biergarteneröffnung, das Oktoberfest und den Lichterglanz. Dann ist das ganze Dorf emsig auf den Beinen. Arbeitsgemeinschaften finden sich ruckzuck, auch in strömendem Rege und alle packen an. Das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern: Die angrenzende Schmiede soll renoviert und anschließend gemeinsam genutzt werden.

Linzen und Goebels sind sich einig: „Das Allerwichtigste im Dorf ist doch der Soziale Zusammenhalt und die starke Nachbarschaft. Unsere „Dorfschmiede“ ist der Motor dafür. „Dörfer wie Till-Moyland, die den Entwicklungen der heutigen Zeit die Stirn zeigen, brauchen mutige und unkonventionelle Ideen und weitsichtige Menschen, die aktiv Dinge gemeinsam in die Hand nehmen. Zwei von ihnen durfte ich kennen lernen“ bedankte sich die Bürgermeisterkandidatin Ursula Pitzner.