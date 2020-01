Den Deal hielt die Verwaltung in Kalkar schon im vergangenen Jahr für "spruchreif": Die interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Löscheinheiten Emmericher Eyland und Huisberden soll natürlich fortgesetzt werden. Da waren sich die Spitzen der Feuerwehr und der Verwaltungen schnell einig. Und: Das kleine Feuerwehrhaus in Emmerich-Eyland wird aufgegeben, dafür ein neues Feuerwehrgerätehaus in Huisberden gebaut.

Warum gerade die Stadt Kalkar so schnell wie möglich eine neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung unterschreiben möchte, ist durchaus verständlich. Die Kostenaufteilung sieht vor, dass Kalkar zwei Feuerwehrfahrzeuge (250.000 bis 300.000 Euro) bezahlt und die Gemeinde Bedburg-Hau das neue Feuerwehrgerätehaus für 1.2 Millionen Euro (!!!) errichtet.

Wie ist ein solcher Deal den Steuerzahlern in Bedburg-Hau zu vermitteln? Diese Brisanz hat auch die CDU-Fraktion erkannt. Kalkar wird wohl noch ein paar Euros locker machen müssen....