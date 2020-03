Hans-Gerd Perau (58), stellvertretender CDU-Gemeindeverbands- und stellvertretender CDU- Fraktionsvorsitzender aus Bedburg-Hau, hat seine Bewerbung um die CDU-Bürgermeisterkandidatur zurückgezogen und zugleich erklärt, die Bewerbung von Stephan Reinders (38) zu unterstützen. Darüber informierte nun die CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Silke Gorißen. Seinen Schritt begründet Perau wie folgt: „Mit dem Verwaltungsfachmann Stephan Reinders bewirbt sich ein junges Mitglied aus unserer Fraktion mit langjähriger Ratserfahrung und hohem ehrenamtlichen Einsatz um die Bürgermeisterkandidatur. Mit Stephan Reinders würde nicht nur jemand an die Spitze der Verwaltung gewählt werden können, der die entsprechende Qualifikation für das Amt mitbringt und seit 10 Jahren Ratsmitglied ist, sondern zugleich aufgrund seines Alters für mehrere Amtszeiten zur Verfügung stehen kann. Stephan Reinders und ich setzen auf die gleichen Themen, da sollten wir nicht gegeneinander antreten müssen.“

Neben Stephan Reinders hat sich auch der parteilose Bernd Zacharias aus Bedburg-Hau bei der CDU um die Kandidatur beworben. Die CDU-Mitglieder werden in der Aufstellungsversammlung am 30. März 2020 entscheiden, wer kandidieren soll. Die Einladungen werden in den nächsten Tagen versandt.