Am 23. Juli haben die drei großen NRW-Naturschutzverbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) und Naturschutzbund Deutschland (NABU) die landesweite Volksinitiative Artenvielfalt gestartet. Die SPD Bedburg-Hau erklärt nun, dass sie deren Motto „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ nicht nur teilt, sondern auch aktiv vor Ort unterstützen und mithelfen wird Unterschriften dazu zu sammeln. So sollen in den nächsten Monaten mindestens 66.000 Unterschriften gesammelt werden, damit sich der NRW-Landtag mit den Inhalten und Forderungen der Volksinitiative beschäftigen muss. In zentralen Handlungsfeldern fordern die Naturschützer einen deutlichen Politikwechsel.

„Das dramatische Sterben von Tier- und Pflanzenarten erfordert ein grundsätzliches Umdenken. Die Ansätze der Volksinitiative zeigen dabei durchaus realistische Umsetzungsstrategien“, sagt die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Karin Wilhelm. Der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Willi van Beek ergänzt: „Allein der enorme Schwund an Bienen und Insekten ist ein klares Alarmsignal, dass sich grundlegend was ändern muss. Die Einsicht wächst. Davor kann man nicht die Augen verschließen“.

Die Bedburg-Hauer Sozialdemokraten kündigen an, dass sie an ihren Infoständen zur Kommunalwahl aktiv für die Volksinitiative Artenvielfalt werben und Unterschriftenlisten auslegen werden. Erstmals für die Volksinitiative Artenvielfalt wird die SPD am 01. und 08. August im Gemeindezentrum vor Edeka Drunkemühle mit einem Infostand vertreten sein und Unterschriften sammeln.