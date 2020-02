Thüringen: Machtübernahme durch die Hintertür

Thomas Kemmerich sagte direkt nach der Wahl in einem Interview, er habe wohl wissend was passieren kann dies billigend in Kauf genommen. Mit anderen Worten: Er wusste, dass er ohne Stimmen der AfD nicht Ministerpräsident werden kann und hat sich dennoch der Wahl gestellt. Die sog. demokratische bürgerliche Mitte, CDU und FDP, machen sich zu Komplizen der Rechten AfD, mit deren Galionsfigur und Faschisten Björn Höcke an der Spitze. Vor knapp 100 Jahren war es auch die bürgerliche Mitte die der NSDAP mit Hitler an der Spitze an die Macht verhalf. Wer aus der Geschichte nicht gelernt hat, ist verdammt sie zu wiederholen!

Die CDU-Mitte, der CDU-Landeschef Mike Mohring, hätte dies verhindern können, wenn er angetreten wäre und der AfD-Plan durch die Hintertür, die von Kemmerich geöffnet wurde, hätte keine Chance gehabt. Wenn sich die Thüringer CDU weiter weigert mit den Dunkelroten wenigsten ins Gespräch zu kommen, ist Thüringen unregierbar. Oder er nimmt wieder wohl wissend und billigend in Kauf, dass eine Mehrheit für zukünftige Beschlüsse nur mit den Rechten möglich ist.

Es war heute kein schwarzer Tag für Thüringen und Deutschland, sondern ein besch... brauner Tag! Und auch ein besch... der Thüringer Wähler!