„Unsere echten Leistungsträger - das ist ja ein Begriff, der bei der FDP und der CDU sehr beliebt ist, und sie reden in der Regel von die sehr viel Geld verdienen. Aber es sind nicht die Hochbezahlten, es sind nicht die Investmentbanker, die wir brauchen, um unser gesellschaftliches Leben aufrecht zu erhalten, im Gegenteil, man würde sich manchmal wünschen, die würden alle nach Hause geschickt. Wenn man sich anschaut, wie zurzeit Spekulationen und Wetten dazu beitragen, Aktienkurse noch tiefer abstürzen zu lassen, weil unsoziale gierige Menschen auf fallende Kurse setzen und dadurch die Krise verschärfen.

Es ist interessant, dass sich zurzeit einmal zeigt, welche Tätigkeiten, welche Arbeiten wir wirklich für unser Leben und Überleben brauchen. Das sind die vielen Menschen, die unsere tägliche Nahrung produzieren und dafür sorgen, dass die Produkte in den Supermarkt kommen. Das sind die vielen Verkäufer*innen in den Lebensmittelmärkten und an den Kassen, die sich täglich viele Stunden der Gefahr aussetzen, mit dem Virus infiziert zu werden. Das sind die echten Leistungsträger.

Das medizinische Personal in Krankenhäusern und Pflegeheimen, das sich um die kranken und schwachen Menschen kümmert arbeitet auch unter Gefahr bis zur Erschöpfung. Das sind die echten Leistungsträger. Es sind auch die Menschen, die Busse fahren und das öffentliche Leben trotz allem aufrechterhalten, die den Müll wegräumen und die Reinigungskräfte. Wenn all das nicht mehr statt fände, dann wären die Zustände noch viel dramatischer. Und das traurige ist, wenn man sich all die Berufe anschaut, in denen diese Menschen jetzt Spitzenleistungen bringen müssen, dann reden wir über Menschen, die überwiegen im Niedriglohnsektor arbeiten, die sehr schlecht bezahlt werden und als Dank später eine Minirente bekommen. All diese Menschen bleiben nicht zu Hause und haben vielfach noch nicht einmal die Chance, zu anderen Menschen den Abstand zu halten, der empfohlen wird. Ich finde, das sollte einmal Anlass sein, darüber nachzudenken, wer wirklich die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind. Sie verdienen alle eine Sonderzahlung und bessere Löhne.