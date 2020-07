Die Volksinitiative Artenvielfalt wurde durch die NRW-Landesverbände des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NRW (LNU) und des Naturschutzbund Deutschland (NABU) ins Leben gerufen, um eine landesweite Kampagne zum Erhalt der Artenvielfalt in NRW durchzuführen. Ziel der Initiative unter dem Motto „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ ist es, konkrete Handlungsvorschläge zur Verbesserung der biologischen Vielfalt in den NRW-Landtag einzubringen und das Land so zu mehr Natur- und Artenschutz zu bewegen. Weitere Umwelt- und Naturschutzverbände, Vereine, Parteien sowie Organisationen haben sich der Initiative angeschlossen.

Webseite: https://artenvielfalt-nrw.de/www-artenvielfalt-nrw-de-buendnis/

Download Unterschriften­bogen: https://artenvielfalt-nrw.de/unterschreiben/

Kontakt: Volksinitiative Artenvielfalt, Postfach 19 00 04, 40110 Düsseldorf, +49 (0) 211 15 92 51-54, kontakt@Artenvielfalt-NRW.de