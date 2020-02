Wer kandidiert nun für das Bürgermeisteramt in Bedburg-Hau?

Der Ortsverband der Grünen hat sich in den letzten Monaten intensiv mit der B-Frage beschäftigt und zahlreiche Gespräche geführt. Seit der Mitgliederversammlung am 13. Februar steht fest: Bündnis90/Die Grünen schicken in Bedburg-Hau keinen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen und wird auch keinen der anderen Bewerber unterstützen. Der Ortsverband freut sich über eine möglichst große Zahl anderer Interessenten für den Posten des Bürgermeisters, ob nun als Einzelbewerber oder als Kandidat von CDU, SPD und FDP. Den Grünen ist es wichtiger, thematische Politik mit einem starken Team im Gemeinderat zu betreiben. Dazu zählen gute Ideen und klare Entscheidungen für Umwelt und Klima, aber auch zukunftsweisende, kreative und nachhaltige Maßnahmen in den Bereichen: Bauen und Wohnen, Finanzen, Mobilität, Sport, Freizeit, Gesundheit, Bildung, Kultur und Wirtschaft. Auf der grünen Kandidatenliste für den Gemeinderat werden motivierte Frauen und Männern jeden Alters stehen. Die Grünen in Bedburg-Hau bringen es auf den Punkt: Die B-Frage wird überbewertet.

Politik wird auch künftig im Gemeinderat gemacht. Die Verwaltung führt dann unter Leitung eines neuen Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin die Ratsbeschlüsse aus! Wer für diese Aufgabe geeignet erscheint, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 13. September.

Bündmis 90 / Die Grünen Bedburg-Hau: https://gruene-bedburg-hau.de/

Haushaltsrede 2020: hier klicken