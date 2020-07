Sven Polkläser aus Wuppertal beschäftigt sich seit vielen Jahren ehrenamtlich mit der Recherche von Flugzeugabstürzen im Zweiten Weltkrieg. Hierzu recherchiert er den Absturzhergang, aber auch das Schicksal der Besatzungen.

Jetzt geht es um einen Flugzeugabsturz in Bedburg-Hau: Es geht um einen Geheimflug, bei der drei Wissenschaftler neue deutsche Radartechnik ausprobieren sollten."Auf dem Flug von Montdidier nach Rechlin brach Feuer in einem der Propeller aus und das Flugzeug musste am 10. August 1943 in der Nähe von Bedburg-Hau (bei Kleve) notlanden. Die Maschine überschlug sich. Nur die Passagiere (die drei Wissenschaftler) überlebten verletzt und wurden ins Lazarett Bedburg-Hau gebracht," so Polkläser. Seine Frage: Gibt es noch Zeitzeugen, die etwas zu diesem Absturz berichten können? Schreiben sie eine E-Mail an redaktion@kleverwochenblatt.de, Stichwort Flugzeugabsturz. Wir leiten die Antworten dann weiter.