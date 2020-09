Der Name ArToll ist in den letzten Wochen oft zu lesen. Immer dann, wenn es um den Verkauf des Klinik-Nordteils in Bedburg-Hau geht. Elena Janssen, Spitzenkandidatin der Grünen für den Kreistag, besuchte in den letzten Tagen zusammen mit den Kandidaten für den Bedburg-Hauer Gemeinderat das Haus 6, in dem regelmäßig Künstler*innen intensiv arbeiten und ausstellen können. Wolfgang Paterok, Vorsitzender des Vereins ArToll Kunstlabor e.V. nutzte die Gelegenheit, die Sorgen und Bemühungen der Mitglieder ausführlich darzustellen. Mittelfristig geht es dabei natürlich um den Erhalt bzw. die finanzierbare Schaffung eines geeigneten Standortes. Das Team von ArToll trägt erheblich durch Eigenleistungen zum Unterhalt des Gebäudes bei. Die mietfreie Bereitstellung des Hauses seitens LVR ist jedoch ein bedeutender Baustein des ArToll-Konzeptes.

Die grünen Politiker aus Bedburg-Hau waren beeindruckt von dem internationalen Engagement des Vereins und können sich eine verstärkte Einbindung der Bürger*innen vorstellen. Der Erhalt des Kunstlabors ist eine der zentralen politischen Forderungen von Bündnis90/Die Grünen in Bedburg-Hau. Bedauerlicherweise sind die Aktivitäten und damit auch die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins durch die Covid-19-Pandemie stark eingeschränkt.