Noch praktizieren in Bedburg-Hau verschiedene Hausärzte. Kann Bedburg-Hau aber auch noch in Zukunft eine gute wohnortnahe hausärztliche Versorgung sicherstellen? Wie will die Gemeinde das erreichen? Was will sie dafür tun? Um das zu klären, hat der Rat der Gemeinde sowie der Bürgermeister Stephan Reinders nun einem SPD-Antrag, der genau diese Fragen und das Anliegen zum Ausdruck brachte, einstimmig zugestimmt.

Der Antrag war schon im Januar von den Sozialdemokraten eingebracht worden. Da coronabedingt die Gremien jedoch nur eingeschränkt tagen konnten, fand erst Ende Mai die Beratung dazu statt. Die Sozialdemokraten hatten konkret beantragt zu prüfen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um zukünftig eine gute wohnortnahe ärztliche, insbesondere hausärztliche Versorgung, sicherzustellen. Auch ein Ärztehaus oder Fachärzte sind Bestandteile des Antrages.

Die SPD erklärt: „Quer durch alle politischen Fraktionen verfolgen wir das gleiche Ziel und sind wir uns einig, dass hier Handlungsbedarf besteht. Auch die Frage was uns eine finanzielle Förderung der ärztlichen Versorgung wert ist, wird dabei zu klären sein“