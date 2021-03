Bedburg-Hau: "Kurze Heide" wird Wald

Auf einer 1,2 Hektar großen Ackerfläche, Flur 20, Flurstück 10, genannt „Kurze Heide“, an der Felix-Roeloffs-Straße, Einmündung Antoniterstraße in Hau wurden in den letzten Tagen Bäume und Sträucher angepflanzt. Dies ist der Ökologische Ausgleich für das Baugebiet „Ziegelhütte“ in Hasselt. Im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum Bebauungsplan wurde festgelegt, dass die negative Gesamtbilanz, Minus 51.606 Werteinheiten durch das Neubaugebiet, auf der Fläche „Kurze Heide“ ausgeglichen werden sollen. Der Zustand der Ausgleichsfläche nach Umsetzung der Maßnahme ergibt ein Plus von 50.744 Werteinheiten und damit sind die negativen Werteinheite nahezu ausgeglichen.

Auf der Ausgleichsfläche wurde nun eine Gehölzpflanzung mit Untersaat angelegt. Auf der Vorschlagsliste des Landschaftspflegerischen Begleitplans standen: Feldahorn, Kupfer-Felsenbirne, Hainbuche, Hartriegel, Haselnuss, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Rotbuche, Kartoffelrose und der Gemeine Schneeball.