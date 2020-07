Bedburg-Hau/Kreis Kleve: Corona-Kurve ~ Null

Seit dem 21. Juni gibt es in Bedburg-Hau keine neue labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektion. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es in Bedburg-Hau 48 Corona-Fälle.

Im Kreis Kleve gibt es seit dem 8. Juli keine Neuinfektion. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Kreis Kleve 823 labordiagnostisch bestätigte Corona-Infektionen registriert.

Die Kurve der 778 genesenen Personen nähert sich damit immer mehr der bestätigten Infektionen an.

Seit dem 12. Juni ist die Zahl der verstorbenen Personen (37) nicht mehr angestiegen!

Die 7-Tage-Inzidenz beträgt im Kreis Kleve 0,3; am 8. Juli lag sie noch bei 2,2.

Die Sieben-Tage-Inzidenz soll nicht über 50 steigen. Sie sagt aus, wie viele Menschen in sieben Tagen neu erkrankt sind, bezogen auf jeweils 100 000 Einwohner (Kreis Kleve rd. 312.000 Einwohner). Da es am 7. Juli noch eine Neuinfektion gab, liegt sie jetzt bei 0,3.

Alle Daten Kreisgesundheitsamt Kreis Kleve, Stand 14. Juli 2020