Gemeindezentrum Bedburg-Hau: Bürgersteig kommt am Kreisel - Und Danke Antje!

Vor 5 Jahren wurde im Gemeindezentrum der Parkplatz erweitert. Ein Jahr zuvor gab es eine Initiative die einen Bürgerentscheid herbeiführte. Die Initiative hatte damals genau auch diesen Punkt bemängelt, dass man fußläufig die Straße des Kreisels benutzen muss. Jetzt, 5 Jahre nach dem Bau der Parkplatzerweiterung wird am Kreisel ein Bürgersteig angelegt. Geht doch und gut so!

Der Bürgerentscheid damals für den Erhalt der Grünfläche wurde zwar gegen die Parkplatzbefürworter gewonnen, scheiterte jedoch daran, weil das Quorum von 20 Prozent der Wählerschaft nicht erreicht wurde.

Hier das Ergebnis von damals:

Abgegebene Stimmen: 2456

Ungültige Stimmen: 5

Gültige Stimmen: 2451

JA-Stimmen: 1379 = 56,26 %

Nein-Stimmen: 1072 = 43,74 %

Erforderliche JA-Stimmen 2144 = 20 Prozent der Wahlberechtigten.

Die Initiative führte damals einen Wahlkampf gegen die CDU, SPD, FDP und Gemeindeverwaltung. Auch gegen den Bürgermeister Peter Driessen, der damals sogar Wahlplakate der Initiative entfernen ließ.

Wie schön der Platz vor der Erweiterung aussah, sieht man auf Bild 2. Dieses Bild hat bei mir einen ganz besonderen Platz und erinnert mich täglich daran, dass nach wie vor Kommerz und Geld Vorrang hat vor Vernunft, Natur und Lebensqualität. Bestes Beispiel das Vorhaben LVR-Klinik-Nord.

Das Bild erinnert mich stets auch an Antje Schel (Bild 2 rechts), die mit einem beispielhaften Einsatz gegen die Parkplatzerweiterung kämpfte. Sie verstarb 2 Jahre später ... viel zu früh. Danke Antje!