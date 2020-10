Merkels Corona-Weihnachts-Prognose bereits überschritten

Die Johns Hopkins University (JHU) meldete für heute 22.236 Neuinfektionen in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut (RKI) „nur“ 14.714 Neuinfektionen. Dass das RKI weniger Fälle meldet liegt am Melde- und Übermittlungsverzug. Durch den Meldeverzug sind die Daten noch unvollständig.

Ende September warnte Bundeskanzlerin Angela Merkel davor, dass bei einem exponentiellem Wachstum die Neuinfektionen zu Weihnachten täglich bei 19.200 liegen könnten. Neun Wochen vor Weihnachten haben wir diese Zahl bereits erreicht.

Bei den Todesfällen wurde heute die Zehntausendermarke überschritten. Hier sind sich JHU und RKI so gut wie einig. JHU meldet 10.008 und RKI 10.003 Todesfälle, ein Plus von 49 zum Vortag.

Beim Land NRW wurden heute für den Kreis Kleve 63 neue Fälle gemeldet (Vortag 57). 7-Tage-Inzidenz liegt bei 78,1 (Vortag 65).