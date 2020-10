Ziegelhütte II ist angerichtet

Das Baugebiet Ziegelhütte II in Hasselt bietet gemäß dem städtebaulichen Entwurf Platz für rund 150 Wohneinheiten. Die Wohneinheiten schlüsseln sich auf in 70 Einfamilienhäuser bzw. Doppelhaushälften und rund 80 Wohneinheiten in Mehrfamilienhäusern. Planzeichnung s. letztes Bild.

Rund 1 Jahr haben die Vorbereitungen gedauert. Die Baustraßen, die Ent- und Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse sind nun fertiggestellt. Zurzeit wird noch an einer Lärmschutzwand gearbeitet hier klicken .

Schotter- und Steinvorgärten, wie im Baugebiet Ziegelhütte I, sind im Baugebiet Ziegelhütte II nicht mehr erlaubt.