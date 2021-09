Aufgrund der zahlreichen Anmeldungen zum Golf- Schnupperkurs mit den Fussballsenioren von Siegfried Materborn musste eine Aufteilung auf zwei Wochenenden erfolgen. Beide Teams konnten beweisen, dass man nicht nur gut mit dem Fußball umgehen kann, sondern auch mit dem kleinen Ball im Golfsport eine gute Figur abgibt.

Nach einer Kurzeinweisung durch die Clubmitglieder Norbert Janssen, Thomas Brückner und Martin Mey ging es daran auf der Range Weitenrekorde aufzustellen. Die 100 m Marke konnte bereits nach kurzer Zeit mehrfach übertroffen werden.

Beim Puttingwettbewerb konnten die ersten Sieger durch einen kleinen Wettbewerb ermittelt werden.

Das eben Erlernte wurde dann auf der 6 Loch Übungsanlage gekonnt unter Beweis gestellt. In 4er Flight’s wurden dann bereits zahlreiche Bälle direkt aufs Grün gespielt und das vorgegebene Par erreicht. Auch hier wurden für das erste Mal auf einem Golfplatz beachtliche Ergebnisse erzielt.

In einem Zeitrahmen von über 4 Stunden wurde den Fußballern vermittelt, dass auch Golfen eine faszinierende Sportart sein kann.

Alle Beteiligten äußerten sich am Ende des Events, dass man im Vorfeld nicht gedacht hat, dass Golfen so viel Spaß machen kann.

Die Sieger der einzelnen Wettbewerbe wurden mit einem Gutschein über 1 x 6 Loch Übungsanlage prämiert.