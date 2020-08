Bedburg-Hau: Grüne-Öko-Radtour-2020

Der Bedburg-Hauer Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen lädt auch in diesem Jahr wieder zur Grünen-Öko-Radtour durch die Gemeinde ein. Start: Sonntag, 30. August, 14 Uhr am Rathaus. Ziel: Der Biergarten der Antoniterklause gegen 17 Uhr mit Imbiss. Auf einer Strecke von rd. 24 Km wird es zehn Haltepunkte geben, an denen es viel wissenswertes zu unserer Gemeinde geben wird. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnehmer*Innen werden gebeten Schutzmasken mitzubringen, die Corona-Regeln sind einzuhalten.

Weitere Informationen: info@gruene-bedburg-hau.de

Grünen-Öko-Radtour-2019: hier klicken