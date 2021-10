Bedburg-Hau: Herbstfest im LVR-Klinikgelände

Rund 500 Gäste nutzten am vergangenen Sonntag das sonnige Herbstwetter zu einem Besuch im Klinikgelände. Eingeladen hatte zum Herbstfest der Förderverein Bedburger Begegnungspark e.V.. Während die Kinder von Schneewittchen zu einem Zwergen-Suchspiel eingeladen wurden, nutzten die Erwachsenen die Zeit, sich über die Klinikkirche, das ehemalige Café Casablanca und die neu zu erweckende Minigolfanlage zu informieren.

Das Kunstlabor ArToll zeigte u.a. Arbeiten von Dini Thomsen. Auch das Theater mini-art war geöffnet. Crischa Ohler und Sjef van der Linden lasen dort Geschichten von Toon Tellegen und Shaun Tan. Großes Interesse fand die Ausstellung im Museum in Haus 2 zur Geschichte der Psychiatrie und der LVR-Klinik in Bedburg-Hau. Zu gemütlichem Kaffee und Kuchen verbrachte man anschließend noch Zeit auf der Festwiese und informierte sich über die Arbeit des neu gegründeten Vereins. Für Unterhaltung sorgte die Band „Niers-Musik“.

Der Förderverein Bedburger Begegnungspark e. V. möchte die Entwicklung des Klinikgeländes zu einer lebenswerten Umgebung unterstützen. Die Fläche bildet das Herz der Gemeinde Bedburg-Hau und man will in einem ersten Schritt der Bevölkerung das vorhandene Potential aus Wald- und Parkflächen, historischen Gebäuden und bestehenden Kultureinrichtungen näherbringen.

Mehr zum Verein gibt es im Netz unter www.bedburger-begegnungspark.de