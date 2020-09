BedburgerNass startet Testbetrieb in den Herbstferien

Heute wurde der Förderverein BedburgerNass (FBN) per Pressemitteilung (s. unten) darüber informiert, dass das Bad vom 12. bis 24. Oktober im Test-Familienbadbetrieb geöffnet wird. Noch vor 2 Wochen hatte der Förderverein mit der Badleitung einen Ortstermin, wobei die baulichen und personellen Hindernisse für eine Öffnung vorgetragen wurden, für die keine Lösungen Sicht waren.

Wir sind überrascht von der Aktion der Badleitung und freuen uns als FBN und hoffen, dass es nicht nur bei den 2 Wochen bleibt.

Pressemitteilung "Familienbad wieder geöffnet - Testbetrieb startet in den Herbstferien"

Seit dem 14. September hat das beliebte Bedburger Nass für Schulen und Vereine wieder geöffnet. In den anstehenden Herbstferien wird nun ein Familienbadbetrieb unter strengen Hygieneregeln getestet. Vom 12. – 24. Oktober ist das Hallenbad mit besonderen Einschränkungen wieder für alle Badegäste geöffnet. Die maximale Aufenthaltszeit (inkl. Umkleide) beträgt 2 Stunden. Außerdem dürfen sich höchstens 30 Besucherinnen und Besucher zeitgleich im Bad aufhalten. Kinder unter 10 Jahren dürfen das Hallenbad nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson betreten. Alle Badegäste müssen sich für eine mögliche Kontaktverfolgung am Eingang in eine Liste eintragen, alternativ kann das Formular auch auf der Internetseite www.bedburgernass.de vorab heruntergeladen und ausgefüllt werden. Eine Reservierung der Besuchszeit ist nicht möglich. Alle Badegäste werden eindringlich gebeten, sich mit den geltenden Hygieneregeln auf der Internetseite oder über den öffentlichen Aushang am Hallenbadeingang vertraut zu machen. Weitere Infos und Kontakt unter Tel. 0 28 21 / 6 00 90.

Sonderöffnungszeiten vom 12. – 24. Oktober 2020:

Montag: geschlossen

Dienstag: 06.00 – 12.00 Uhr

Mittwoch: 12.00 – 18.00 Uhr

Donnerstag: 18.30 – 21.30 Uhr

Freitag: geschlossen

Samstag: 08.00 – 13.00 Uhr

Sonntag: geschlossen