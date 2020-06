Bedburg-Hau. Alles begann vor einigen Tagen mit dieser einfachen Nachricht: "Ich bin Karin 39 Jahre alt und die Tochter eines 63 Jahre alten, schwer kranken Vaters. Aber sein Wunsch wäre es noch einmal ganz viele Motorräder zu sehen," schrieb Karin Maas-Tiedemann in den sozialen Medien. Gesagt getan, dachte sich auch Marion Eickelkamp von den Motorradfreunden aus Grieth. "Wir haben die Informationen an einige befreundete Clubs weitergegeben," so Eickelkamp. Was dann am heutigen Samstag geschah, damit hatte keiner gerechnet. Über 500 Biker aus dem ganzen Ruhrgebiet waren nach Bedburg-Hau gekommen, um Peter Maas-Vondermann seinen wohl möglich letzten großen Wunsch zu erfüllen. Der 63-Jährige war sichtlich gerührt als die ersten Biker vor seiner Haustüre halt machten. Nach und nach wurden es immer mehr Motorradfahrer. Kurzerhand sperrte die Klever Polizei die Kalkarer Straße zwischen Schulstraße und Johann-van-Aken-Ring. "Wir sind einfach überwältigt, wie viele Biker mitgemacht haben und ihm diesen Traum erfüllt haben," freut sich Karin Maas-Tiedemann.

Als besonderes Highlight konnte Peter Maas-Vondermann gemeinsam mit seiner Frau Renate in einem Motorrad samt Beiwagen einige Meter zurück legen. Da hatte selbst der gestandenste Rocker Tränen in den Augen.