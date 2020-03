Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat diese Woche die Sieger des 26. Bundeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ und die zuständige Bundesministerin für die ländlichen Räume, Julia Klöckner, im Schloss Bellevue empfangen. Steinmeier, Schirmherr des Wettbewerbs, hatte je zwei Vertreter aus den 30 für diesen Wettbewerb qualifizierten Dörfern aus ganz Deutschland eingeladen, um den Verantwortlichen für ihren enormen Einsatz im Rahmen des Wettbewerbs Dank zu sagen. Er betonte, dass die Dörfer mit herausragendem bürgerschaftlichen Engagement, mit beispielhaften Ideen und mit zukunftsweisenden Konzepten überzeugt hätten.

Auch die zuständige Bundesministerin für die ländlichen Räume, Julia Klöckner, lobte nach einer kurzen Darstellung der Kriterien des Wettbewerbs den Einfallsreichtum der ländlichen Bevölkerung. Sie wies vor allem auf die ehrenamtlichen Aktivitäten der Helfer in den Dörfern und auf die damit einhergehende Stärkung der Eigenverantwortung und der Attraktivität des ländlichen Raumes hin.

Am Ende des feierlichen Empfangs überreichten einige Dorfvertreter dem Bundespräsidenten kleine typische Geschenke aus ihren Dörfern. Für die Ortschaft Louisendorf aus der Gemeinde Bedburg-Hau nahmen Heinz Minor und Josef Jörissen an der Ehrung teil. Sie erläuterten dem Staatsoberhaupt, dass Louisendorf bereits seit 1984 ununterbrochen an allen 14 seitdem stattgefundenen Wettbewerben teilgenommen habe. Als Geschenk aus der Heimat überreichte Josef Jörissen dem Bundespräsidenten folgende Bücher: die Gemeindechronik Bedburg-Hau, das Buch über die Geschichte Louisendorfs und die zum 100-jährigen Jubiläum erstellte Chronik des Kreisverbandes Kleve für Heimatpflege.