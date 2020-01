Bedburg-Hau. Mit einem Sitzungsabend der Extraklasse begeisterte die Gute Laune Hau in diesem Jahr erneut das Bedburg-Hauer Narrenvolk. So verwandelten sie das Gesellschaftshaus in Bedburg-Hau´s größte Indoor-Discothek. So entführten bereits zu Beginn die Kleinsten der Guten Laune, die Gäste in die Zeiten der 70er und 80er Jahre.