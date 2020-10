Nach fast sieben Monaten Corona-Zwangspause konnte die DLRG Ortsgruppe Bedburg-Hau den Schwimmbetrieb im Bedburger Nass wieder begrenzt aufnehmen. Ein aktuell gültiger Hygieneplan, der das Schwimmtraining für bis zu 30 TeilnehmerInnen pro Unterrichtseinheit ermöglicht, sorgt für einen pandemie-konformen Ablauf.

Zur Teilnahme an der Schwimmausbildung ist eine Online-Anmeldung auf der Internetseite, https://bedburg-hau.dlrg.de/schwimmtraining/

notwendig.

Neuanmeldungen oder Probetrainings sind von dieser Regelung ausgenommen und können zurzeit leider nicht stattfinden.

Mit großer Freude stellen sich die AusbilderInnen und HelferInnen der Herausforderung, nach der langen Pause, das Training wieder aufzunehmen.

Leider können nur 25%, das sind 120 Mitglieder, an einem Unterrichtstag die Schwimmausbildung in Anspruch nehmen. Daher wird in diesem Jahr der Ausbildungsbetrieb, in den Herbstferien nicht eingestellt, um die ausgefallen Stunden ein wenig zu kompensieren.

Auch hierfür gelten die Anmeldefristen, welche auf der Seite https://bedburg-hau.dlrg.de/schwimmtraining/ einsehbar sind.