Die Bürgermeisterkandidatin Dr. Ursula Pitzner besuchte am 23. Juli den FAIR-teiler in Bedburg-Hau und informierte sich über dessen Arbeit unter den aktuellen Corona-Bedingungen.

Die von der SPD in Bedburg-Hau unterstützte parteilose Kandidatin wurde von der Vorsitzenden des SPD-Ortsvereins Karin Wilhelm und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Willi van Beek begleitet. Frau Wilhelm übergab bei dieser Gelegenheit eine Spende des OV von 150 € für den Zukauf von Lebensmitteln.

Vom 17. März bis Ende Juni konnte der FAIR-teiler wegen der Schließung des Pfarrheimes St. Markus in Schneppenbaum aufgrund der Corona-Pandemie keine Waren mehr an bedürftige Menschen in Bedburg-Hau ausgeben. In diesen dreieinhalb Monaten wurden an die Kunden zweimal im Monat Gutscheine verteilt, die im örtlichen Edekamarkt im Ortsteil Schneppenbaum eingelöst werden konnten.

Beginnend mit dem 2. Juli 2020 lief die Warenausgabe wieder an, allerdings mit einem anderen Ausgabekonzept. Unter strengen Hygieneregeln darf immer nur eine Kundin oder ein Kunde das Pfarrheim zum Einkaufen betreten. Abstände müssen eingehalten werden, Schutzmaske und Handdesinfektion ist verpflichtend, damit eine Infektionsgefährdung der Kunden und ehrenamtlichen Mitarbeiter vermieden wird. Aus diesem Grund muss auch auf eine Basisberatung im Moment noch verzichtet werden.

Die Lebensmittelausgabe des FAIR-teilers wird im Pfarrheim St. Markus, Klosterplatz 7 in Schneppenbaum jeweils dienstags von 10 bis 11:30 Uhr und donnerstags von 17 bis 18:30 Uhr für bedürftige Bürger*innen aus Bedburg-Hau angeboten.