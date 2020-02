Ausgelassene Stimmung herrschte von Anfang an im vollbesetzten Saal von Haus Kuckuck am Samstag, dem 1. Februar bei der 2. Funkturm-Kostümsitzung. Durch das kurzweilige Programm führte Marcel Rüdger. Für tänzerische Highlights sorgten die Funkturmkrümel mit ihrem Troll-Showtanz, die Fünkchen Garde, die Funkturm-Garde sowie die Showtanzgruppe "Feuer und Flamme". Tolle akrobatische Leistungen zeigten die Solotänzerinnen des Vereins Julia Waszut und Lara Wünnemann. Einen Angriff auf die Lachmuskeln starteten Clown Elke Janssen, die ihre Phantasien ausleben wollte sowie die Arbeitskollegen Christa Janßen und Klaus Hirth. Christa Janßen zeigte dem närrischen Publikum zudem zusammen mit Melanie Sattler, wie man bärtige Männergesichter schnell und effektiv wieder glatt bekommen kann. Den Saal zum Sieden brachten mit ihren Stimmungsliedern die GLH-Granaten, die erst nach vielen Zugaben die Bühne verlassen durften.Mit viel "Helau" wurden die beiden Tollitäten Prinz Marc, der Musikalische aus Kranenburg und Prinz Marc, der Steuernde mit Funkenmariechen Miriam empfangen, die mit ihren Bühnenprogrammen die Stimmung überschwappen ließen. Tulpenprinzessin Loré-Dana I. flogen die Herzen des bunt gekleideten Publikums zu, als sie mit ihrer Garde den Saal enterte und mit dem Bedburg-Hauer Narrenvolk den Rest des Abends zu feiern. Den Abschluss bildete eine tolle Playbackshow „La Familia“, bei denen die Aktiven noch mal alles gaben, um das Publikum von den Stühlen zu reissen, bevor sich beim Finale dann alle Aktiven auf der Bühne noch einmal auf der Bühne versammelten. Danke natürlich auch an die vielen Helfer vor und hinter den Kulissen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich ist.