Auch wenn in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie kein Martinszug in Till-Moyland stattfinden konnte, so konnte Willi Lange aus Louisendorf in diesem Jahr dennoch sein 50-jähriges Jubiläum beim Martinskomitee Till-Moyland-Louisendorf feiern.

Seiner aktiven Mitgliedschaft vorausgegangen war die kommunale Neugliederung der Gemeinde Bedburg-Hau im Jahr 1969, die dazu führte, dass die Grundschule in Louisendorf geschlossen wurde und die Kinder der hiesigen Schule fortan die Tiller Grundschule besuchen sollten. Die Kinder, die überwiegend evangelisch waren, sollten aber nicht am Martinszug teilnehmen auch keine Martinstüte bekommen. Daraufhin setzte sich Willi Lange mit weiteren Mitstreitern dafür ein, dass auch Kinder aus Louisendorf ab 1970 am Martinszug in Till teilnehmen konnten und ebenfalls eine Martinstüte bekamen.

Stellvertretend für das gesamte Martinskomitee bedankten sich der Vorsitzende Stephan Braam, sowie Sankt Martin alias Richard Braam bei Willi Lange mit einem Präsent für seinen jahrelangen Einsatz, verbunden mit der Hoffnung auch weiterhin auf seine Unterstützung bei den nächsten Sankt Martinszügen bauen zu können.