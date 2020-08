Am Sonntag machte sich Beatrix Laporta wieder auf den Weg von Bedburg-Hau nach Rumänien, den Transporter vollgepackt mit Hilfsgütern für das Kinderheim inDanyflor. Dort fehlt es wirklich an allem und die Sachspenden vom Niederrhein kommen direkt dort an, wo Hilfe am nötigsten ist. Beatrix Laporta ist Vorsitzende vom Verein Tierheim Leygrafenhof e.V. und so bleibt der Transporter auf der Rückfahrt auch diesmal nicht leer. Unter anderem finden nun Hundedame Kessy und ihre Welpen so den Weg in das Moyländer Tierheim an der Kalkarer Straße.

Die Ratsfraktion von Bündnis90/Die Grünen besuchten am Freitag zusammen mit ihrer Spitzenkandidatin für den Kreistag, Elena Janßen, den alten Bauernhof der Familie Laporta. Hier haben zurzeit 35 Hunde ihr Zuhause und damit bis zur Vermittlung einen Lebensraum gefunden, der den Tieren gerecht wird und wo sie nötige Hilfe erhalten.

Die Bedburg-Hauer Grünen waren sehr von der Arbeit des Vereins beeindruckt, der sich überwiegend aus Spenden finanziert. Es gibt dort noch viel zu tun und die Grünen haben sich informiert, wie Hilfe hier vor Ort aussehen kann und wie das Projekt Leygrafenhof den Bürger*innen von Bedburg-Hau nähergebracht werden kann.

In diesem Zusammenhang wurde auch die Idee einer Hunde-Auslaufwiese als Treffpunkt für Bedburg-Hau besprochen. Die Grünen haben sich das Projekt auf die Agenda geschrieben und wollen auch dabei helfen, mehr Bäume auf dem Gelände des Leygrafenhofes zu pflanzen. Das sei wegen der Bodenbeschaffenheit nicht so einfach, weiß Beatrix Laporta. Wer den Verein und seine Arbeit ebenfalls unterstützen möchte, der findet hier mehr Infos: www.tierheim-leygrafenhof.de