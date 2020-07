Initiative Bürgerbegehren „Kein Waldsterben per Ratsbeschluss“ sammelt Unterschriften

Am Samstag werden auf dem Parkplatz vor Drunkemühle ab 11 Uhr Unterschriften für den Erhalt des Klinikwaldes gesammelt. Zusätzlich auch im öffentlichen Bereich vor Rossmann ab 13 Uhr. Info-Material, Bebauungsplan über das Vorhaben zur Bebauung des nördlichen Wald-Klinikbereiches liegt bereit. Im nördlichen Bereich der LVR-Klinik soll Wohnbebauung ermöglicht, der Wald in private Parkflächen umgewandelt und bereits vier denkmalgeschützte Häuser nach vorliegender Planung abgebrochen werden. Die Sammelaktion wird "coronakonform" durchgeführt, so werden z.B. auch die Stifte nach jedem Gebrauch desinfiziert.

Unterschriftenlisten können auch angefordert werden und weitere Informationen unter Tel.: 02821-69208 oder v.meegen@t-online.de