Polizistinnen und Polizisten müssen fit sein und notfalls auch ins kalte Wasser springen. Das Freiwasserschwimmteam der DLRG, Ortgruppe Kleve, ist fit und springt mehrmals in der Woche in den kühlen Wisseler See. Die sportlichen Mädchen und Jungen freuen sich über Ausstattung mit warmen Hoodies. Diese wurden ihnen im Rahmen des Sportsponsorings der Polizei NRW vom Personalwerber, Polizeihauptkommissar Rüdiger Reusch, übergeben.

Wer auch ins Team Polizei möchte, kann sich bis zum 08.10.2021 für das Duale Studium der Polizei NRW mit Studienbeginn am 01.09.2022 bewerben.

Informationen zum Polizeiberuf und zum Dualen Studium gibt es beim Personalwerber Rüdiger Reusch telefonisch unter 02821 504-1240, per E-Mail an: ruediger.reusch@polizei.nrw.de oder auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de.

