Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Mehrzweckhalle in Till-Moyland, als der Bürgerschützenverein Till-Moyland traditionell am Karnevalssamstag seine Sitzung feierte. Nach dem Einzug des Elferrats und der Garden, unterstützt vom Tambourcorps Till-Moyland startete ein tolles Programm, dargeboten von den Aktiven des Vereins. Ein abwechslungsreicher Abend mit Tanzdarbietungen der Tiller Fünkchen, der Tiller Girls, der grossen Garde Grogati und dem Appeldorner Männerballett bot sich dem bunt kostümierten Publikum. Natürlich durften auch Bütten-Vorträge nicht fehlen. Ob eine politische Bütt mit Ralf Matenaer als Eulenspiegel, Jan-Henrik Braam als Seiltänzer oder „Vier Männer in der Sauna“, die Lachmuskeln der Jecken in der Halle wurden kräftig strapaziert. Für beste musikalische Unterhaltung sorgten die „5 Spontanogirls und Boy“ sowie die „Elfen“. Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch von Tulpenprinzessin Lore-Dana I., die nach ihrem Programm den weiteren Abend mit ihrem Narrenvolk feierten. Auch Prinz Marc, der Musikalische und Funkenmariechen Miriam zogen in die toll geschmückte Halle ein und machten richtig Stimmung. Den Abschluss bildete eine supertolle Show der Elferrat Allstars bevor zum Finale das Tiller Lied und das Till-Moyländer Heimatlied gesungen und noch kräftig gefeiert wurde.