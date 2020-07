Die Karnevalsession in Bedburg-Hau 2020/21 fällt aus. So hat es das Bedburg-Hauer Tulpensonntags-Komitee (BTK) schon im Mai entschieden, wie Präsident Wolfgang Heimings jetzt dem Klever Wochenblatt bestätigte. "Wir haben bisher den Mund gehalten, weil ja eigentlich eine gemeinsame Pressekonferenz mit allen Komittees geplant war", so Heimings. Die wird es wohl nicht geben, weil am Wochenanfang bereits das Groß Emmericher Carnevals Komite e. V. (GECK) wegen Corona die nächste Karnevalssession abgeblasen hatte. Wenig später folgten die Absage aus Wesel.

In Bedburg-Hau hatte das BTK in einer gemeinsamen Sitzung mit den fünf angeschlossen Vereinen zusammen mit Bürgermeister Peter Driessen schon im Mai die Weichen gestellt. "Es wird in der nächsten Session keine BTK-Veranstaltungen geben. Gesundheit und Vernunft gehen jetzt vor", lobt Heinings die einstimmige Entscheidung aller Vereine: "Wir waren uns in dieser Sache so einig wie nur selten zuvor."

Trotzdem lässt man sich ein Hintertürchen offen, weil niemand voraussehen kann, wie die Situation im nächsten Jahr ist. Möglicherweise kann ja dann doch der Tulpensonntagszug stattfinden. Aus diesem Grund bleibt auch die amtierende Tulpenprinzessin Lorè-Dana I. weiter im Amt, auch die amtierende Garde macht weiter. In diesem Jahr musste der Tulpensonntagszug bekanntlich wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Vielleicht ist es ja der Prinzessin möglich, im nächsten Jahr zumindest die Alten- und Pflegeheime zu besuchen. "Das sind die schönsten Momente im Karneval", so Heimings. Auch den einzelnen Karnevalsvereinen ist freigestellt, eigene Aktivitäten zu entwickeln. Mal schauen, wie anders Karneval in diesen Zeiten sein kann.