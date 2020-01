Als Verein IP (Initiative für Partnerschaft in der Einen Welt) e.V. Kleve unterstützen wir Projekte und Werkstätten wie die Partnerwerkstatt OXIDOS in Bogota (Kolumbien).

Ihre Produkte werden über den Fair Trade Partner GLOBO vermarktet. Die Partnerwerkstatt OXIDOS unterstützt ehemalige Straßenkinder und Jugendliche und ermöglicht ihnen eine Ausbildung in ihrer Werkstatt als FacharbeiterIn. „ Die soziale Ausrichtung dieser Werkstatt ist vorbildlich.“ (siehe Anhang).

Die Kinder und Jugendlichen sammeln Alteisen und OXIDOS garantiert eine bestimmte Mengenabgabe. Das Material wird dann bei der Produktion der Dekorationsartikel integriert. So entstehen u.a. Uhren aus receyceltem Metall.

Unser Eine Welt Laden in Kleve, EOC bietet diese Uhren in einer Sonderaktion für 35,00 € an in der Zeit vom 06. Januar bis 29. Februar 2020.

Mit dem Kauf dieser Uhr unterstützen Sie unsere Partnerwerkstatt OXIDOS bei der Schaffung fair bezahlter Arbeitsplätze in Bogota.

Für die Öffentlichkeits AG des IP

Heribert Söns