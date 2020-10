Am 04. Oktober 2020 wurde in Hasselt das von den Heimatfreunden Hasselt e.V. erstellte Wegekreuz durch Pfarrer Theo Kröll eingeweiht. Für die Planung und Durchführung des Projekts von den Heimatfreunden war Elmar Kröll verantwortlich und die Umsetzung wurde von den Firmen Holz Allround und Verweyen ausgeführt.

Als Standort wurde der Kirchweg/an der Zuwegung Op de Högt gewählt. Der Kirchweg galt für die Hasselter Bevölkerung als Weg zur Kirche nach Qualburg, als Hasselt noch keine Kirche hatte. Heute wird dieser Weg/Straße zu den Kindergärten oder zur Schule von Qualburg nach Hasselt genutzt.

Die Beschaffung des Wegekreuzes wurde vom Land NRW aus dem Förderprogramm „Heimatcheck“ unterstützt, teilte der Vorsitzende der Heimatfreunde Hasselt Oliver Birkhahn den Anwesenden mit.

An dem Kreuz befindet sich der zutreffende Spruch: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 14.6).