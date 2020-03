Bedburg-Hau. Toilettenpapier, Nudeln und Hefe - das scheinen die Produkte zu sein, die im Moment sehr gefragt sind. "Tatsächlich haben wir einen großen Ansturm auf diese Produkte verzeichnet. Das hat sich aber auch wieder beruhigt. Nach und nach füllen sich unsere Regale wieder," so Josef Drunkemühle. Besonders stolz ist er auf das gesamte Team in seinem Edeka-Markt, aber auch auf die Logistiker und Lieferanten im Hintergrund. "Aktuell arbeiten viele am Limit, um jeden Tag Waren in die Märkte zu liefern," ergänzt Sascha Leenders. Die anfänglichen "Hamsterkäufe" haben sie in einigen Bereichen dennoch auf die Probe gestellt. Dabei sind diese nicht nötig, versichern die beiden Lebensmitteleinzelhändler.

Mitarbeiter und Kunden schützen

Bereits jetzt sind einige Maßnahmen getroffen worden, um die Mitarbeiter und Kunden zu schützen. "Unsere Mitarbeiter tragen zusätzlich Handschuhe, der größere Abstand untereinander wird eingehalten und viele zahlen mittlerweile bargeldlos. Die neuen Maßnahmen verstehen auch unsere Kunden," erklärt Josef Drunkemühle. So versichern beide auch, dass die Versorgung in der Zukunft sichergestellt ist. "Hätte es die Hamsterkäufe nicht gegeben, wären alle Artikel zu jeder Zeit verfügbar gewesen," so Sascha Leenders. In den nächsten Wochen rechnet Josef Drunkemühle wieder mit einem Rückgang des Einkaufsverhaltens auf den normalen Zustand. Auch steht fest, dass das Geschäft nicht am Sonntag öffnen wird, auch wenn die Verfügungen dies ermöglichen.