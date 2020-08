Hasselt: Neuer Pflegedienst geht im September an den Start „Pflege Rhein Maas GmbH“

Bis dahin gibt es noch viel zu tun in den ehemaligen Ausstellungs- und Büroräumen des Autohauses Ernst Janssen Kalkarer Straße 30, Ecke Schulstraße. Zuvor waren in diesen Räumlichkeiten ein Jeans-Outlet; ein Pflegedienst, ein Fahrradgeschäft und zuletzt das Werbebüro Deutsche Glasfaser.

Geschäftsführer Björn Schweers: Unsere Angebotspalette erstreckt sich von der Grundpflegerischen Versorgung (sogenannte SGB XI Leistungen), Behandlungspflege (sogenannte SGB X Leistungen), Hauswirtschaftliche Versorgung, Alltagsbegleitung, Beratung bis hin zu Igelleistungen. Unsere Leistungen werden abgerechnet über die Krankenkassen, die Pflegekassen oder nach Wunsch über private Leistungen unserer zukünftigen Kunden. Dabei wird für jeden Kunden, bei Wunsch auch mit seinen Zugehörigen, bei einem persönlichen Gespräch ein von Ihm gewünschtes und von uns beratenes Leistungspaket erstellt.

Zur Zeit werden die Räumlichkeiten komplett umgestaltet und modernisiert. Unser Ziel ist es sowohl für unserer Mitarbeiter als auch unserer zukünftigen Kunden eine entspannte und angenehme Atmosphäre zu schaffen. Zu den Modernisierungsmaßnahmen gehören auch eine neue Fensterfront welche in den nächsten Wochen eingebaut werden soll. Nach letzten Vorbereitungen mit unserem bereits eingestellten multiprofessionellen Team, ist es unser Ziel, dass wir in der zweiten Woche des Novembers unsere Wagen zu den ersten Klienten fahren lassen.

Bis dahin haben wir noch einiges an Organisation vor uns und wir sind gespannt welche zu lösenden Aufgaben uns im ersten Jahr noch begleiten und uns entgegenstellen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den Teams der bereits angesiedelten Pflegedienste und hoffen, dass wir den bestehenden Bedarf unserer Region mit den bereits etablierten Organisationen ein Stück weiter decken können.