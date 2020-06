Der Landgasthof Westrich beteiligte sich an der "Night of lights" um auf die Lage der Veranstaltungsbranche hinzuweisen. Die gesamte Beleuchtung wurde auf rot umgestellt und die Pyrobrothers sorgten mit Bengaltöpfchen in Rot damit es noch roter wurde. Besonders nach Einbruch der Dunkelheit entstanden aufsehenerregende Bilder.

Ein flammender Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der Veranstaltungswirtschaft, so die Intitiatoren der Aktion “Night of Light”. Und weiter: Die Veranstaltungswirtschaft steht auf der Roten Liste der akut vom Aussterben bedrohten Branchen! Ein leuchtendes Mahnmal und ein flammender Appell der Veranstaltungs-Wirtschaft zur Rettung unserer Branche, die echte Hilfe anstelle von Kredit-Programmen benötigt! Wir fordern einen Branchendialog mit der Politik, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden!