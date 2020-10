„Des einen Leid – des anderen Freud“ – stimmt in diesem Fall nicht so ganz für die Schülerinnen und Schüler des Kurses „H 17“ an der Pflegeschule der LVR-Klinik Bedburg–Hau.

Schließlich freuten sie sich über ihr erfolgreiches Staatsexamen, das sie nun in der Tasche haben, wenn auch nur gemeinsam mit dem Lehrerteam gefeiert werden konnte und nicht, wie sonst üblich, mit der ganzen Familie und vielen Freunden im Gesellschaftshaus der Klinik.

Doch Corona hin oder her – die frischgebackenen Gesundheits- und Krankenpfleger ließen sich nicht entmutigen und spendeten das Geld, das für die große Feier geplant war, nun der „Stiftung Deutsche Depressionshilfe“.

Nach der langen Zeit des Lernens wartet nun der berufliche Alltag auf die examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger. Der Weg dahin war anstrengend und mit vielen theoretischen und praktischen Herausforderungen gepflastert, die alle mit Bravour gemeistert haben.

2.100 Stunden Theorie und 2.500 Stunden Praxis liegen hinter den jungen Frauen und Männer, die in den letzten Monaten insgesamt sieben Prüfungen bewältigt haben. Nach der Ausbildung warten nun neue berufliche Herausforderungen auf die Examinierten, die sie fast alle zunächst an der LVR–Klinik Bedburg–Hau machen wollen. Der Klinikvorstand konnte vielen diesen Wunsch auch erfüllen.