Gespannt schauen die Gäste am späten Freitagnachmittag auf das silberne Rolltor des

Oberadener Feuerwehrgerätehauses. Pünktlich um 17 Uhr öffnet es sich langsam und gibt das Geheimnis preis: In blaues Licht getaucht und aus künstlichem Nebel fährt das neue „HLF 20“

aus der Halle auf den Hof. Für die offizielle Präsentation ihres neuen Löschfahrzeugs haben sich die Mitglieder der Löscheinheit Oberaden also einiges einfallen lassen.

Der Neuzugang, ein Scania P 360 mit XT-Ausstattung, ist mit seinen 16 Tonnen Gewicht etwas schwerer

als andere Fahrzeuge dieser Art und hat theoretisch noch eine Tonne Zuladung als Reserve. Mit seiner Ausstattung sind die Feuerwehrleute für fast alle Einsatzlagen bestens gerüstet, ob es nun um die klassische Brandbekämpfung oder um technische Hilfeleistung geht. Für Letztere verfügt das Fahrzeug sogar über eine Rettungsplattform, mit der man schneller eingeklemmte LKW-Fahrer aus dem Führerhaus befreien und retten kann. Ansonsten führt das HLF 2000 Liter Löschwasser und 120 Liter Mehrbereichsschaum an Bord mit. Neu sind auch die akkubetriebene Schere und der Spreizer des Rettungssatzes, ein Novum übrigens bei der Bergkamener Feuerwehr. Die Mannschaftskabine, eine sogenannte „Scania-Crewcab“ wurde bewusst in der längsten Ausführung gewählt, um den Einsatzkräften ausreichend Platz zu bieten.

Christine Busch: Das Geld ist gut angelegt

Bereits im Jahr 2018 übernahm eine Projektgruppe der Oberadener Löscheinheit die Konzeptionierung, der dann eine europaweite Ausschreibung folgte. Den Zuschlag bekam die Firma Wiss, die im Vergleich zu anderen Herstellern noch relativ neu auf dem deutschen Markt ist.

Die Auslieferung des 450.000 Euro teuren HLF erfolgte am 20.Dezember letzten Jahres. Der Vorgänger, ein „LF 10“ aus dem Jahr 1996 dient nun als Reservefahrzeug und ist bei der Löscheinheit Rünthe stationiert.