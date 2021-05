In der Nacht zu Sonntag, 30. Mai, drangen bisher unbekannte Täter durch ein Dachfester auf den Dachboden eines Restaurants an der Werner Straße in Bergkamen ein.

Von hier gelangten sie in die Geschäftsräume und durchsuchten diese. Nach ersten Feststellungen entwendeten die Täter Bargeld, elektronische Geräte und eine Handtasche. Sie öffneten eine Terrassentür, durch die sie vermutlich das Restaurant wieder verließen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307/ 921 3220 oder 921 0.