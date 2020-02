Viel Arbeit bescherte der Sturm Sabine bis jetzt der Feuerwehr in Bergkamen.

Ein ruhiger Sonntag sieht anders aus. Zu zahlreichen Einsätzen rückte die Freiwillige Feuerwehr in Bergkamen am Sonntag aus. Es galt umgestürzte Bäume zu beseitigen, so dass keine Gefahr mehr für die Verkehrsteilnehmer bestand.

Für zusätzliche Arbeit sorgten auch umgewehte Bauzäune.

Zum Glück blieb Bergkamen bis jetzt von größeren Schäden verschont. Aber der Sturm Sabine läuft jetzt erst zur Höchstform auf und man sollte es vermeiden sich draußen aufzuhalten.