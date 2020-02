Das Seniorenberater-Team aus Bergkamen, angehörend dem Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Unna, informiert am Donnerstag (13. Februar 2020) im Kaufland, in Bergkamen, Töddinghauser Straße 150, am Thema Interessierte darüber, wie zwecks Vorbeugung von Kleinkriminalität präventiv schon im Vorfeld Maßnahmen getroffen werden können - zum Beispiel um Handtaschendiebstahl, Raub oder Trickdiebstahl entgegen zu wirken. Ebenso gibt das Team - passend zur Örtlichkeit - Tipps und Hinweise über richtige Verhaltensweisen beim Einkauf.

Das gesamte Feld der Beratungen in Bezug auf die Kleinkriminalität ist naturgemäß weitreichender. Wer auch hier Rat und Hilfe sucht, findet bei den Seniorenberatern des Teams Bergkamen die richtigen Ansprechpartner. Broschüren zum Mitnehmen werden zum Zwecke der Selbstinformation zudem bereitgehalten.

Die Berater sind ehrenamtlich tätig und gezielt für diesen Aufgabenbereich geschult. Zu erkennen sind sie an ihren Namensschildern.

Von 10 Uhr bis 12 Uhr sind die Seniorenberater vor Ort anzutreffen.