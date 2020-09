Songs mit einem Schuss Reggae, African Moods und Latin Grooves präsentieren Alexandre Santos und Leonardo Barbosa aus Brasilien am Montag, 12. Oktober, um 20 Uhr im Trauzimmer Marina Rünthe in Trauzimmer Marina Rünthe in Bergkamen.

Alexandre Santos (Gesang, Gitarre, Bass) und Leonardo Barbosa (Percussion, Schlagzeug) haben sich 2012 in der Lissabonner Musikszene kennengelernt. Auf Initiative des 'East West Jazz e.V. Dortmund' wurden sie 2013 für mehrere Konzerte sowie eine CD-Produktion erstmalig nach Deutschland eingeladen. Seitdem kehren sie jährlich in die Region des Ruhrgebiets zurück und sind oft auf europäischen Musikfestivals, in Musik Clubs und auf Kleinkunstbühnen zu finden.

Alexandre Santos ist ein Entertainer und Botschafter der Musik Nordbrasiliens, die sich sehr von den hier bekannten Rhythmen eines Carlos Jobim oder Samba Rhythmen unterscheidet. Seine Liebe gilt aber auch afrikanischen Rhythmen und vor allem seinem persönlichem 'Hobby', dem Reggae, welchen er mit Rhythmen aus seiner Heimat verbindet. In seiner Wahlheimat Lissabon gilt er als die musikalisch treibende Kraft des „Bairro Alto“, sowohl als Gitarrist als auch als Gesangs-Interpret.

Der inzwischen in Wien lebende Schlagzeuger Leonardo Pereira Barbosa beherrscht sämtliche Spielarten und Instrumente der brasilianischen Percussionsart.

Der Eintritt kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 02307/965464 oder a.mandok@bergkamen.de. Es gibt keine Abendkasse. Es gilt das aktuelle Hygienekonzept zu beachten: So ist etwa ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen, die Gäste werden an ihre Sitzplätze geführt und es gibt eine begrenzte Anzahl an Plätzen.