Im kleinen Kreis wurde am Sonntag die Beschilderung der Bummannsburg eingeweiht. Genau 30 Jahre nachdem die Bummannsburg ein eingetragenes Bodendenkmal und somit unter Denkmalschutz gestellt wurde wird diese historische Wallburganlage aus dem 9. bis 10. Jahrhundert wieder in den Focus der vielfältigen Geschichte der Stadt Bergkamen gerückt.

Mit der neuen Beschilderung erhoffen sich die Stadt Bergkamen und die Freunde und Förderer des Stadtmuseums Bergkamen, dass dieses bedeutsame mittelalterliche Bodendenkmal mehr Schutz und Aufmerksamkeit erfährt, so Bergkamens Bürgermeister Roland Schäfer.

Die neue Aufmerksamkeit, die die Bummannsburg jetzt erfährt, ist der Jungen Union Bergkamens zu verdanken. Ihnen war aufgefallen, dass auf Google Earth die mittelalterliche Wallanlage als Mountainbike Anlage ausgewiesen war und so auch ausgiebig genutzt wurde. Diese Nutzung führte dazu, dass die mittelalterliche Wallanlage Schaden nahm. Auch einige Unwetter und Forstarbeiten setzten der Anlage im Laufe der Jahre heftig zu, so dass die Wallkronen zerstört wurden.

Mit Hilfe der neuen Beschilderung erhofft man sich jetzt, dass diese bedeutsame Wallanlage wahrnehmbar und erlebbar wird, so Mark Schrader vom Stadtmuseum Bergkamen. Dem Engagement des Verein der Freunde und Förderer des Stadtmuseums Bergkamen e.V. , vertreten durch Herrn Dr. Herold ist es zu verdanken, dass die Beschilderung und damit bessere Wahrnehmbarkeit des Bodendenkmals Bummannsburg jetzt erfolgt.

Informationen zu Bummannsburg:

Die Bummannsburg – Geheimnisse eines einzigartigen Bodendenkmals

Das Bodendenkmal „Bummannsburg“ ist eine sehr bedeutsame begehbare, nicht überbaute

mittelalterliche Niederungsburganlage, wie nur noch sehr wenige in Deutschland existieren.

Sie ist der restliche Teil einer frühen Wallburganlage auf der südlichen Lippeseite des

Bergkamener Stadtteils Rünthe in Nordrhein-Westfalen. Benannt wurde sie nach einem alten

Bauernhof, der bis 1847 in der Wallanlage stand. Die Burganlage umfasst fünf Hektar.

Hinweise zum Alter der Burganlage sind in Form von Gebrauchskeramik und kleinen Funden

überliefert, die aber für eine genaue Datierung zu spärlich sind. In Pollenuntersuchungen

kann man die stetige Rodung der Erlenbruchwälder in der Lippeaue in die Mitte des 9.

Jahrhunderts datieren. In dieser Zeit wird auch die Bummannsburg als befestigte Hofanlage

entstanden sein. Im 9. bis 10. Jahrhundert hatte die Burg für das sie umgebende Umland

eine zivile und militärische Bedeutung. Bodenfunde belegen, dass sie im 13. Jahrhundert als

Fliehburg für die Bevölkerung diente.

Die Funde datieren in die Zeit zwischen dem 8./9. und dem 15./16. Jahrhundert und belegen

eine kontinuierliche mittelalterliche Besiedlung. Untersuchungen in den 1930er-Jahren

weisen zudem auf verlagerte Funde aus älteren Siedlungsstrukturen hin. Eisenzeitliche

Bestattungen sowie eine antike Siedlungstätigkeit konnten durch Funde im Südwall des

Kernwerkes nachgewiesen werden.

Die Nutzung der Wallburganlage ist aufgrund starker baulichen Veränderungen schwer zu

rekonstruieren. Neben den Abtragungen durch Sandabbau, Straßenbau, Umnutzung durch

Weidewirtschaft, Ackerbau und Forstwirtschaft bis hin zu Zerstörungen durch die

mäandrierende Lippe wurden in jüngster Zeit durch Geländefahrräder und Forstarbeiten die

Wallkronen zusätzlich zerstört.

Zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen sollen folgende Fragen klären:

Stammen die Wälle von einem römischen Heerlager?

Ist die Burg ein umgebautes sächsisches Erdwerk?

Handelt es sich um einen fränkischen Königshof?

Diente die Anlage als Herrenburg?

Wurde die Anlage als Fliehburg umgebaut und genutzt?

Die Bummannsburg ist seit 1990 eingetragenes Bodendenkmal und steht unter

Denkmalschutz. Mit der neuen Beschilderung möchte die Stadt Bergkamen mit

Unterstützung der Freunde und Förderer des Stadtmuseums Bergkamen zum

30-jährigen Jubiläums der Unterschutzstellung das bedeutsame mittelalterliche

Bodendenkmal wahrnehmbar und erlebbar machen. Damit möchte die Stadt

Bergkamen den Schutz und die Aufmerksamkeit für das Bodendenkmal verbessern.

Das jährliche Museumsfest kann im Jahr 2020 aufgrund der Coronapandemie leider

nicht in der Bummannsburg stattfinden.